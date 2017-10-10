Киев хочет сделать из миротворцев оккупационные силы, считают в МИД России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Киев пытается сделать из миротворцев ООН, которые могут быть размещены в Донбассе, "оккупационные силы" для установления там международного протектората, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он напомнил, что 5 сентября Россия распространила в СБ ООН проект резолюции об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на юго-востоке Украины. При этом, сообщил дипломат, в РФ исходили из стремления содействовать прекращению огня и обеспечению безопасности в Донбассе, созданию благоприятного фона для активизации работы на политическом треке урегулирования в соответствии с минскими соглашениями.

"Однако еще до начала предметного обсуждения данного проекта Украина поспешила заявить о своем категорическом нежелании работать над нашими предложениями. Не внося в СБ ООН никаких контрпроектов, Киев откровенно взялся переворачивать все с ног на голову. Заявляет о якобы преследуемой Россией цели заморозить нынешний статус-кво в Донбассе, ограничить деятельность ОБСЕ на Украине и т.п. Требуют размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса, прежде всего вдоль границы с Россией",- подчеркнул Карасин.

"Складывается впечатление, что Киев отводит ооновским "голубым каскам" совершенно иную роль. Фактически им приписывается чуть ли не роль "оккупационных сил" для "наведения порядка" на юго-востоке Украины, установления там международного протектората. Такие заходы есть не что иное, как ревизия сути минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года Разумеется, с этим мы согласиться не можем", — добавил он.

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