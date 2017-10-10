Число интернет-мошенничеств и кибератак в Австралии за год выросло на 15%

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Около 47 тысяч инцидентов с мошенничеством в интернете и кибератак зафиксировано в Австралии за период с июля 2016 года по июль 2017 года, это на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает новостной портал News.com.au со ссылкой на Австралийский центр по обеспечению кибербезопасности (ACSC).

Во вторник помощник премьер-министра по вопросам кибербезопасности Дан Тиан (Dan Tehan) представил ежегодный доклад центра. По его словам, больше половины зафиксированных за год инцидентов — случаи мошенничества в киберсфере. При этом более 80% хакерских атак произошли из-за украденных или незащищенных паролей.

Министр также отметил, что более 7 тысяч преступлений в сфере кибербезопасности затронули австралийские компании. По его словам, кибератаки в частном бизнесе, связанном с обеспечением национальных интересов и работой объектов жизнеобеспечения, стали более технически сложными.

В целом, по его словам, случаи взлома электронной почты в Австралии за прошедший период, указанный в отчете, стоили экономике страны около 20 миллионов австралийских долларов (около 15,5 миллиона долларов).