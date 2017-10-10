В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в северной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы во вторник в 06.32 по времени UTC (09.32 мск). Эпицентр располагался в 36 километрах к юго-западу от населенного пункта Путре. Очаг землетрясения залегал на глубине 82,4 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.