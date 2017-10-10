Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Закон, которым предлагается на год продлить особой статус Донбасса, вступил в силу. Документ был принят Верховной радой Украины в минувшую пятницу в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что продление особого статуса для Донбасса подтверждает приверженность Киева реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта и позволит продлить санкции против России. Вместе с тем, украинские эксперты считают, что это решение является скорее формальным и особый статус для Донбасса останется на бумаге.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР также раскритиковали принятый Радой документ, заявив, что условия Киева по предоставлению особого статуса Донбассу противоречат "Минску-2".

Статус с оговоркой

Предложенный президентом Украины закон вызвал большие дискуссии в украинском парламенте. Его рассмотрение проходило при заблокированной трибуне и с дымовыми шашками. В команде Порошенко объясняли, продлить особый статуса для Донбасса необходимо, иначе стоит ждать эскалации конфликта на востоке. По информации украинских СМИ, срочность в принятии документа была продиктована в том числе предстоящей встречей в Белграде спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым, где речь шла о стимуляции реализации "Минска".

Против принятия документа выступили фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, фракция "Самопомощь", а также отдельные депутаты-националисты. По мнению оппозиционеров, этот закон антиконституционный, "угрожает безопасности государства" и приведет к федерализации Украины.

По требованию некоторых фракций в документе были дополнительно прописаны условия продления особого статуса для Донбасса. Документ вступит в силу только в случае выполнения ряда требований по безопасности в Донбассе, среди которых — демилитаризация региона и проведение местных выборов по стандартам ОБСЕ. С такой правкой закон был принят сразу в первом чтении и целом и уже в субботу подписан президентом. Он вступил в силу со вторника — дня его опубликования в официальной прессе.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

Приверженность Минску

В Киеве считают, что закон о продлении особого статуса для Донбасса подтверждает приверженность Киева реализации минских договоренностей и дает "безоговорочный козырь" украинским дипломатам требовать продолжения санкций против России.

Президент Украины в своем обращении напомнил, что еще во время принятия закона об особом статусе Донбасса в 2014 году его противники заявляли об угрозах, которые якобы несет этот документ, однако "ни один негативный прогноз так и не сбылся".

"Вместо этого наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продлевать санкции против России", — заявил глава государства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Одобрение Запада

Западные партнеры Украины, в том числе страны "нормандского формата" по Украине, приветствовали продление действия закона о Донбассе.

"Федеральное правительство высоко оценивает пролонгирование закона об особом статусе для Донбасса украинским парламентом. Это сложный, но важный шаг, который демонстрирует приверженность Украины своим международным обязательствам и реализации минских договоренностей", — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Условием для дальнейшего прогресса в урегулировании в Донбассе является "стабилизация в области безопасности и полное и продолжительное прекращение огня", сообщил МИД ФРГ.

Схожее заявление обнародовал МИД Франции.

"Франция приветствует принятие парламентом Украины закона, продлевающего особый статус Донбасса, который был присвоен законом от 16 сентября 2014 года. Принятие закона подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в рамках минских соглашений", — сказано в коммюнике. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Франция и Германия будут продолжать посреднические усилия в рамках "нормандского формата" для достижения мирного урегулирования кризиса на Украине.

По мнению спецпредставителя США по Украине Волкера, продление закона о статусе Донбасса демонстрирует, что Киев предпринимает шаги для достижения мира.

"Продление специального статуса (для Донбасса) показывает, что Украина готова идти на трудные шаги ради мира. Надеюсь, что Россия также будет действовать ради мира, время положить конец конфликту", — написал Волкер в Twitter.

В Кремле назвали "важным" законопроект, который идет в русле продления особого статуса Донбасса.

"Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что РФ сохраняет свою приверженность минским договоренностям, "по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно, по крайней мере, дальше пытаться выходить хоть на какие-то наметки урегулирования".

Формальный документ

Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Виктор Медведчук назвал формальным решение Рады о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.

"Что же касается законопроекта "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", то его стоило бы назвать декларативным. Продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще на один год является сугубо формальным", — считает Медведчук.

К вступлению в силу закона скептически отнеслись и украинские эксперты. По мнению бывшего представителя Киева в подгруппе по безопасности в Донбассе Романа Безсмертного, особый статус Донбасса не будет действовать.

"Ситуация сохранится в статусе-кво, то есть действие закона продлено, но все понимают, что он не действовал, не действует и действовать не будет, потому что очевидно, что на сегодняшний день отсутствует понимание, как привести ситуацию к миру, к прекращению войны", — считает он.

Схожее мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Этот закон продлен на год, с условием, что он будет действовать в случае вывода российских войск. До вывода российских войск он не действует, вот в чем специфика этого закона. Поэтому, как и тот не действовал с 2014 года, когда там было условие до выборов, так и этот не будет действовать, так как условий стало больше", — заявил политолог РИА Новости.

Условия по статусу Донбасса противоречат "Минску"

В самопровозглашенных республиках считают, что продление действия закона о Донбассе — лишь имитация выполнения минских договоренностей, а условия Киева по предоставлению особого статуса региона делают невозможным выполнение самого закона.

"Киев пролонгировал формальное положение об особом статусе, но парламент снова проголосовал, в сущности, за те же самые блокирующие его суть нормы, что и три года назад. Даже не попытавшись согласовать с республиками реальное вступление в силу особого статуса, подтвердив некие предусловия для его действия, которых нет в Комплексе мер, парламентарии расписались в своем нежелании идти по пути восстановления мира в Донбассе", — сказала исполняющая обязанности главы МИД ДНР, представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

По ее мнению, Киев продлил срок действия закона под давлением мирового сообщества, однако выполнить условие, выдвинутое в документе для предоставления Донбассу особого статуса, Киев не может.

Схожее мнение выразил представитель ЛНР в политической подгруппе по Украине Родион Мирошник.

"Порошенко лишь стремится сохранить имитацию выполнения минских соглашений и выполнить окрик Запада, высказавшего пожелание, что закон "об особом статусе" должен быть продлен", — заявил Мирошник РИА Новости. По его словам, закон "ни дня не действовал, также он не будет действовать и дальше".