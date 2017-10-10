Бердымухамедов стал дважды Героем Туркменистана

АНАУ (Туркмения), 10 окт — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову во вторник на заседании Совета старейшин в поселке Анау под Ашхабадом присвоено звание Герой Туркменистана и вручен знак особого отличия — медаль "Алтын Ай" (Золотой месяц).
Как сообщила председатель парламента Акджа Нурбердыева, от жителей поступило большое количество предложений о присвоении Бердымухамедову звания Герой Туркменистана, и парламент единогласно принял решение присвоить главе государства высшую награду страны.
По словам спикера, туркменский парламент принял постановление, в котором говорится, что это звание присваивается Бердымухамедову за укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, личный вклад в развитие государства и выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Туркменский лидер, принимая награду, заявил, что служение народу является для него высшей целью жизни и деятельности.
Звание Герой Туркменистана является высшей степенью отличия и присваивается только гражданам страны за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом. В законе говорится, что оно в исключительных случаях может быть вновь присвоено гражданам, внесшим огромный личный вклад в дело укрепления суверенитета, конституционного строя и государственности Туркменистана.
Теперь, в соответствии с законом, Бердымухамедову как дважды Герою Туркменистана будет выплачено за счет государственного валютного резерва единовременная премия в размере 100 тысяч долларов, а также установлена за счет средств госбюджета ежемесячная стопроцентная надбавка к заработной плате, не облагаемая подоходным налогом.
Также Герою Туркменистана вручается знак особого отличия — золотая звезда "Алтын Ай", и будет сооружен бронзовый бюст как лицу, вторично удостоенному геройского звания.