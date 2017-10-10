В Калифорнии более 100 человек пострадали из-за природных пожаров

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 100 человек, пострадавших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния, в понедельник прошли лечение в местных больницах, сообщает газета San Francisco Chronicle.

Ранее сообщалось о десяти погибших в результате стихии в округах Сонома, Напа и Мендосино.

Как заявила представитель местной больницы St. Joseph Health Ванесса Дегие, состояние 12 раненых оценивается как критическое. Большинству пострадавших была оказана помощь в связи с отравлением дымом.

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек. Как сообщил глава департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кен Пимлотта, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии.

В результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.