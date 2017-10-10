Польша потратит на создание "киберармии" полмиллиарда долларов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич анонсировал создание отдельных войск для противостояния угрозам в киберпростанстве. Об этом он заявил на форуме Сybersec-2017 в Кракове, передает издание Dziennik.pl.

Власти планируют выделить на этот проект 2 миллиарда злотых (около 547 миллионов долларов), личный состав "киберармии" составит тысячу человек. Необходимость такой армии Мачеревич обосновал, в том числе, угрозой со стороны России.

"Группы людей проводят массовые информационные или, лучше сказать, дезинформационные кампании, планируемые в том числе российской разведкой", — заявил министр, обвинив российских хакеров в попытке оказать влияние на ход голосования во время референдума о независимости Каталонии.

"Мы осознаем, насколько значительна ответственность Польше, учитывая ее ключевую роль на восточном фланге НАТО", — добавил Мачеревич.

Американские и европейские политики неоднократно заявляли, что Москва использует хакеров для влияния на политику западных стран. Главные обвинения касаются предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США и Франции. Российские власти эти обвинения неоднократно отвергали, называя их бездоказательными.