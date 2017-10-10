ВСУ обстреляли территорию ЛНР девять раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Лиман, Калиново, Лозовое, Первомайск, Алмазное, Логвиново.
Всего по территории республики было выпущено более 150 снарядов, добавили в Народной милиции.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Как заявляет пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "12 раз нарушили режим прекращения огня", "двое наших защитников были ранены, еще двое получили боевые травмы".
По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из гранатометов и пулеметов вблизи Станицы Луганской, Валуйского, Новоалександровки и Треизбенки. Как утверждают силовики, на приморском направлении огонь велся из автоматических гранатометов и пулеметов по позициям в районе Гнутова. На донецком направлении, по информации военных, был зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.