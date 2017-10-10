СМИ сообщили о ракетном ударе с территории Йемена по Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии. Об этом сообщается на странице в Twitter иранского телеканала Press TV.

Не первый обстрел

По данным телеканала, целью ракеты класса Qaher-2 стал регион Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Власти королевства пока эту информацию не подтвердили, о жертвах и разрушениях ничего не сообщается.

Это не первая попытка обстрела Саудовской Аравии с территории Йемена. В частности, в конце июля в 69 километрах от Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. Арабская коалиция обвинила в обстреле хуситов, назвав его "безнадежной попыткой сорвать хадж", который должен был начаться в конце августа.

В середине мая хуситы заявили о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. До этого в конце марта они выпустили сразу четыре ракеты по двум городам на юго-западе королевства.

Конфликт в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция с 2014 года проводит операцию в Йемене против повстанцев-хуситов и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии с целью поддержки правительственных войска и ополчения, лояльных главе государства Абд Раббу Мансуру Хади.

В середине сентября Хади в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что правительство Йемена готово к заключению мира с хуситами. "Мы подтверждаем нашу готовность к миру, исходя из нашей ответственности перед йеменским народом. Мы хотим установления справедливого мира на основе принятых решений, создания настоящего государства, где все силы ему подчиняются", — сказал он.

По словам Хади, конфликт в Йемене не является политическим, потому что правительственные войска противостоят религиозной группировке, деятельность которой направлена на пользу только одной конфессии.

Обвинения в адрес коалиции

В минувшую пятницу был опубликован доклад генерального секретаря ООН о положении детей в вооруженных конфликтах, согласно которому коалиция во главе с Саудовской Аравией была внесена в список сторон, которые несут ответственность за гибель несовершеннолетних. Всего, по данным организации, в прошлом году в Йемене от военных действий пострадали 1340 детей (502 ребенка были убиты и 838 — ранены).

Согласно докладу, ответственность за 683 погибших и раненых ложится на силы коалиции, 414 — мятежников хуситов, 17 — народной милиции, шести — вооруженных сил Йемена, семи — террористов.

Власти Саудовской Аравии назвали данные доклада неточными и вводящими в заблуждение.