СМИ сообщили о ракетном ударе с территории Йемена по Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии. Об этом сообщается на странице в Twitter иранского телеканала Press TV.
Не первый обстрел
Это не первая попытка обстрела Саудовской Аравии с территории Йемена. В частности, в конце июля в 69 километрах от Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. Арабская коалиция обвинила в обстреле хуситов, назвав его "безнадежной попыткой сорвать хадж", который должен был начаться в конце августа.
В середине мая хуситы заявили о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. До этого в конце марта они выпустили сразу четыре ракеты по двум городам на юго-западе королевства.
Конфликт в Йемене
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция с 2014 года проводит операцию в Йемене против повстанцев-хуситов и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии с целью поддержки правительственных войска и ополчения, лояльных главе государства Абд Раббу Мансуру Хади.
По словам Хади, конфликт в Йемене не является политическим, потому что правительственные войска противостоят религиозной группировке, деятельность которой направлена на пользу только одной конфессии.
Обвинения в адрес коалиции
Согласно докладу, ответственность за 683 погибших и раненых ложится на силы коалиции, 414 — мятежников хуситов, 17 — народной милиции, шести — вооруженных сил Йемена, семи — террористов.
Власти Саудовской Аравии назвали данные доклада неточными и вводящими в заблуждение.