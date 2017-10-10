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СМИ: американская АПЛ "Мичиган" к концу недели прибудет в Южную Корею

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1579)
06:4410.10.2017
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© AP Photo / Jun DumaguingАмериканская подводная лодка USS Michigan. Архивное фотоАмериканская подводная лодка USS Michigan. Архивное фото
© AP Photo / Jun Dumaguing

ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Американская атомная подводная лодка "Мичиган" (SSGN-727) к концу этой недели войдет в порт Пусан в Южной Корее, сообщает во вторник южнокорейская газета "Чосон ильбо".

Южнокорейские военные. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
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По данным издания, вслед за этим ударная группа боевых кораблей США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган" будет направлена к Корейскому полуострову на следующей неделе в качестве предупредительной меры на случай новых испытаний в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

Подлодка "Мичиган" оснащена 154 ракетами "Томагавк", с помощью которых "может быть нанесен точечный удар по ядерным и ракетным объектам Северной Кореи и дворцу Ким Чен Ына", отмечает газета.

Издание предполагает, что пребывание АПЛ в Пусане будет предупредительным сигналом со стороны администрации Дональда Трампа в США в адрес КНДР.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
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"Подводная лодка SSGN-727 со следующей недели продемонстрирует твердую решимость дать отпор ракетно-ядерным провокациям Северной Кореи совместно с ударной группой кораблей атомного авианосца, которые проведут совместные американо-южнокорейские военные учения в море у берегов Корейского полуострова", — приводит газета слова военного источника.

Нынешняя демонстрация военной силы США в Южной Корее происходит на фоне конфронтации между Вашингтоном и Пхеньяном, обменивающимися взаимными угрозами.

В сентябре на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа северокорейский лидер Ким Чен Ын может пойти на беспрецедентные меры, в том числе испытание в Тихом океане термоядерного боезаряда.

Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Источник: Сеул способен создать графитовую бомбу, которая обесточит КНДР
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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