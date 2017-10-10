ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Американская атомная подводная лодка "Мичиган" (SSGN-727) к концу этой недели войдет в порт Пусан в Южной Корее, сообщает во вторник южнокорейская газета "Чосон ильбо".
Подлодка "Мичиган" оснащена 154 ракетами "Томагавк", с помощью которых "может быть нанесен точечный удар по ядерным и ракетным объектам Северной Кореи и дворцу Ким Чен Ына", отмечает газета.
Издание предполагает, что пребывание АПЛ в Пусане будет предупредительным сигналом со стороны администрации Дональда Трампа в США в адрес КНДР.
Нынешняя демонстрация военной силы США в Южной Корее происходит на фоне конфронтации между Вашингтоном и Пхеньяном, обменивающимися взаимными угрозами.
В сентябре на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа северокорейский лидер Ким Чен Ын может пойти на беспрецедентные меры, в том числе испытание в Тихом океане термоядерного боезаряда.
За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.