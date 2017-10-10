Венгрия инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятом властями в Киеве. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в ходе встречи с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде, сообщает издание Magyar Nemzet.

Как отметил министр, новый закон "Об образовании" нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке. Это приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине, подчеркнул Сиярто. "Неприемлемо, что рядом с ЕС в 21 веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках", — добавил он, выразив уверенность, что единственный способ повлиять на ситуацию — усилить международное давление на Киев.

В понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил Сийярто обсудить "языковые" положения нового украинского закона об образовании.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

Власти Венгрии и Румынии заявили, что закон нарушает права украинских нацменьшинств. В Будапеште назвали действия Киева "ударом в спину" и пообещали в ответ заблокировать возможность вступления Украины в Евросоюз. В Москве отметили, что документ нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева.