Киргизского политика подозревают в попытках организации госпереворота

БИШКЕК, 10 окт – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков, который подозревается в попытках организации захвата власти в республике после президентских выборов, намеченных на 15 октября, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Неделю назад в Бишкеке был задержан лидер политической партии "Кыргызстан", депутат парламента страны Канатбек Исаев. Парламентарий обвиняется в подготовке насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова на предстоящих 15 октября выборах главы киргизского государства.

"ГКНБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении депутата Исаева задержан член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков. Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц, с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике. При этом Аспеков, имея контакты с Исаевым и отдельными сторонниками партии "Республика", предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов президента", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главным следственным управлением ГКНБ по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к насильственному захвату власти" уголовного кодекса Киргизии.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года. Согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 11 официально зарегистрированных кандидатов.

Накануне президент Атамбаев отменил поездку на саммит СНГ в Сочи, чтобы лично контролировать обстановку в стране, "учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из за рубежа".

В субботу Атамбаев также публично обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в процесс выборов президента Киргизии.