Мексиканские партии решили помочь пострадавшим от землетрясения

Дома в городе Хохутла в Мексике, разрушенные в результате землетрясения. Архивное фото

Дома в городе Хохутла в Мексике, разрушенные в результате землетрясения. Архивное фото

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Несколько политических партий Мексики вернули в бюджет страны более 118 миллионов песо (около 6,3 миллиона долларов) для оказания помощи пострадавшим от недавних землетрясений, сообщил РИА Новости источник в сенате латиноамериканской страны.

"Национальный избирательный институт уже перечислил эти средства в министерство финансов", – сказал источник.

К числу партий, отказавшихся от части госфинансирования, относятся правящая Институционно-революционная партия (ИРП), "Зеленая партия", партия "Социальная встреча" и "Гражданское движение".

Пока в числе политических сил, вернувших часть своего бюджетного финансирования, не отметились еще две ведущих партии страны – партия Национального действия и Партия демократической революции. "Пока нет сигналов, что они тоже планируют вернуть деньги, это все делается по их доброй воле, не ясно, будут ли они это делать", — заметил источник РИА Новости.

По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек, еще около 70 человек погибли в результате подземных толчков 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).