Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 10 человек

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Еще семь человек стали жертвами быстро распространяющихся лесных пожаров на севере американского штата Калифорния, общее число погибших достигло 10 человек, сообщается в Twitter шерифа округа Сонома.

Ранее сообщалось о двух погибших в округе Напа и одном погибшем в округе Мендосино.

"Офис шерифа подтверждает семь вызванных огнем смертей в пожарах в округе Сонома", — говорится в заявлении офиса шерифа.

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек, сообщил ранее телеканал NBC со ссылкой на главу департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кена Пимлотта. По словам Пимлотта, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии.

В результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.