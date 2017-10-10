Звезда "Игры престолов" напугал невесту "отрезанной головой" в холодильнике

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал на британском ток-шоу The Jonathan Ross Show, как испугал свою невесту Роуз Лесли, сообщает Fox News.

Харрингтон признался, что в его семье очень любят устраивать первоапрельские розыгрыши. По его словам, в этом году он подшутил над своей подругой, положив в холодильник отрезанную бутафорскую голову, похожую на его собственную.

Kit Harington Left A Severed Head In Rose Leslie's Fridge, And It Did Not Go Down Well https://t.co/cBvfMSeRbG pic.twitter.com/ctKzErAxEx — GOT Newz (@GOTseries_Newz) 9 октября 2017 г.

На видеозаписи, которая была показана в ходе шоу, видно, что Лесли, открыв дверцу холодильника и увидев фальшивую голову, лежащую на одной из полок, рухнула на колени и впала в истерику. "Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой "С первым апреля!"", — рассказал Харингтон, пояснив, что семья его невесты не привыкла отмечать День дурака.

Наибольшую известность Киту Харингтону принесла роль Джона Сноу в известном телесериале "Игра престолов", он также снимался в таких фильмах, как "Помпеи", "Воспоминания о будущем" и "Призраки: Лучшая участь". Со своей невестой Роуз Лесли он познакомился на съемках сериала, где она сыграла роль его возлюбленной. В сентябре этого года пара сообщила о помолвке.