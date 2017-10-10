Совладелец WWE попал в больницу, прыгнув на соперника с 12-метровой высоты

ДЕТРОЙТ, 10 окт — РИА Новости. Реслер и совладелец WWE Шейн Макмэн попал в больницу с многочисленными травмами после того, как прыгнул на соперника с высоты 12 метров. Об этом сообщает The Mirror.



Инцидент произошел во время боя SmackDown LIVE в Детройте, США. На видео видно, как 47-летний Макмэн, перекрестившись, прыгает со специальной клетки на бойца по прозвищу Эль Дженерико, лежащего на столе, однако тот в последний момент уворачивается.

"Участник боя SmackDown LIVE Шейн Макмэн госпитализирован после прыжка с "Клетки Смерти" на стол. У него диагностированы множественные травмы, в том числе переломы ребер, повреждение шеи, вывих плеча", — сообщили в компании WWE, организовавшей бой.В прошлом году Макмэн исполнил аналогичный трюк, однако в тот раз травм удалось избежать.