Депутаты Госдумы планируют посетить КНДР в начале ноября

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы от всех фракций планируют совершить визит в КНДР в начале ноября, заявил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

"Мы планируем поехать, да… Я возглавляю комитет по дружбе с (Северной — ред.) Кореей. И в нашу депутатскую эту комиссию входят депутаты всех фракций. И (скорее всего) поедут представители всех фракций Госдумы", — сказал Тайсаев РИА Новости,

Парламентарий отметил, что пока рано говорить о том, с кем будут встречаться депутаты в КНДР и какие темы будут подняты.

"Конец октября – начало ноября месяца, где-то пятое ноября… В это время планируется", — добавил депутат, говоря о предварительной дате поездки.

Делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР 2-6 октября посещала столицу Северной Кореи Пхеньян. Делегация была принята на высоком уровне. Депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.