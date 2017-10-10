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Максакова усомнилась в мотиве убийства Вороненкова

Сюжет:
Убийство экс-депутата Вороненкова в Киеве (166)
02:3310.10.2017
(обновлено: 02:46 10.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова. Архивное фотоВдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вдова застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова прокомментировала выводы Генпрокуратуры Украины по расследованию преступления, заявив, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин недолюбливал ее супруга, но это "недостаточный" мотив для убийства.

Экс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-депутат Госдумы Вороненков был свидетелем по двум делам на Украине

"Что касается личного мотива Тюрина. Он у него был, но недостаточный для того, чтобы проводить такие дерзкие действия на территории другого государства… Естественно, он (Вороненков – ред.) бесил его (Тюрина – ред.) до крайней жути. Просто этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать", — заявила Максакова в эфире телеканала "112 Украина".

Заказчик убийства установлен

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт: Москва не выдаст Киеву подозреваемого в убийстве Вороненкова
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что установлен заказчик убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Им якобы оказался бывший гражданский муж вдовы парламентария Владимир Тюрин.

"Удалось воспроизвести полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц", — рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что Вороненков дал показания в качестве свидетеля по ряду уголовных дел, расследуемых на Украине, в том числе по делу против бывшего украинского президента Виктора Януковича, что могло послужить мотивом для убийства. Также, по словам генпрокурора, "Тюрин имел личный мотив убийства".

Генпрокурор также обвинил в подготовке преступления "руководство ФСБ" и главарей "российского преступного мира".

"Глупость, которую притягивают за уши"

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Сын подозреваемого в убийстве Вороненкова может получить статус соучастника
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), в свою очередь, отмел официальную украинскую версию случившегося.

"Я этому абсолютно не доверяю. Глупость, которую притягивают за уши. Заодно к Тюрину и целое ФСБ притянули… Более глупой версии придумать было нельзя", — сказал Калашников РИА Новости.

Глава международного комитета СФ Константин Косачев отметил, что какие бы сценарии расследования убийства Вороненкова не предлагали украинские правоохранители, все равно будет виновата Россия.

"Судя по всему, очередное "преступление России", связанное с Украиной, рассыпалось на глазах: украинским следственным органам не удалось притянуть политику к убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова. Лично-криминальная версия оказалась главной, образ благородных "преследуемых Кремлем" политиков продержался год и был за это время полностью "отработан" украинской пропагандой", — сказал Косачев РИА Новости.

"Голословные заявления"

Полицейский автомобиль на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Защиту Вороненкова не извещали об отказе прекратить его дело
Известные российские юристы, опрошенные РИА Новости, считают украинскую версию смешной.

Адвокат Саид Сулейманов отметил, что данное уголовное дело много комментировали политики, хотя оценку могут давать только правоохранительные органы. "Версия мести со стороны российских властей просто смешна, скорее всего, это бизнес-конфликт", — считает адвокат.

Руководитель юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян назвал заявлений генпрокурора Украины голословными. "Заявления генерального прокурора Украины — Юрия Луценко являются не просто голословными, но и в очередной раз показывает позицию всей правящей верхушки Украины, которая направлена на то, чтобы не только обвинить Россию во всех внешне- и внутреннеполитических проблемах своей страны, но и в преступлениях, совершаемых на территории данного государства", — считает Восканян.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил киллера, который позднее скончался в больнице. По версии следствия, убийцей депутата стал украинец Павел Поршов. Он воевал на стороне силовиков в добровольческом батальоне "Донбасс", при нем нашли документы действующего бойца Национальной гвардии.

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