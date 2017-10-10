ООН запретила входить в порты четырем судам, нарушившим санкции против КНДР

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ООН наложила запрет на вход в порты для четырех кораблей, нарушивших санкции в отношении КНДР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на координатора группы экспертов Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР Хью Гриффитса.

"Комитет обозначил четыре суда. Обозначение не значит заморозку активов или запрет на поездки. Но это запрет на вход в порты", — заявил Гриффитс. По его словам, на суднах перевозили "запрещенные товары".

Гриффитс добавил, что это было "быстрое и решительное действие".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году.

Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.