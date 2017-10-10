МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Учения американских танкистов в лесу близ польского города Жагань были сорваны из-за нашествия грибников. Об этом сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.
Главная цель учений, как отмечает издание, "устрашение" России, а также успокоение партнеров НАТО в регионе, опасающихся новых проявлений "российской агрессии".
"Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно", — отметил глава военного ведомства.
В настоящее время в Польше в рамках операции Atlantic Resolve развертнута американская бронетанковая бригада численностью 3,5 тысячи человек, на вооружении которой находятся танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.