«У нас очередь из добровольцев размером еще с один батальон, – говорит Прилепин. – Берем в основном местных, хотя в батальоне служат выходцы из разных стран. Из России стараемся не брать, но пишут многие. Тут не нужны люди, которые, скажем, поссорились с женой и поэтому решили – теперь я еду на войну».

В январе 2017 года Прилепин опубликовал книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», а до этого сам вступил в донецкую армию. Не все поняли этот шаг, а в условно «либеральной» среде писателя жестко раскритиковали. «Там считают, что литератор в таком не должен участвовать. При этом сами горячо и активно поддерживают киевские власти. Это откровенное лицемерие», — уверен Прилепин.