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Министры финансов Еврозоны на прощание подарили Шойбле флаг ЕС с подписями

23:4609.10.2017
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© AFP 2017 / Tobias Schwarz Вольфганг Шойбле. Архивное фотоВольфганг Шойбле. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz

АФИНЫ, 9 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министры финансов Еврозоны подарили большой флаг Евросоюза со своими подписями Вольфгангу Шойбле, покидающему пост министра финансов Германии, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Дейссельблум останется главой Еврогруппы до середины января 2018 года
Шойбле в последний раз участвовал в заседании Еврогруппы, после восьми лет работы в министерстве 75-летний политик возглавит парламент Германии.

Его словацкий коллега Петер Казимир передал Шойбле купюру в 100 евро с портретом немецкого министра вместо изображения моста.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подарил Шойбле бутылку вина Бордо 2004 года. Он назвал Шойбле "великим министром финансов" и "великим европейцем". Выступая на немецком языке, Ле Мэр поблагодарил своего "друга" за то, что тот "сыграл ключевую роль в Еврогруппе, а также сыграл важную роль в развитии еврозоны, Европейского союза и франко-германской дружбы".

"Ничто не будет точно таким же", — написал министр финансов Греции Эвклид Цакалотос на флаге Европейского союза — прощальном подарке министров своему немецкому коллеге Вольфгангу Шойбле.

"Мы будем скучать по нему, его опыту, мудрости, иногда жесткости, а я лично и по другу", — сказал председатель Еврогруппы Йерун Дейссельблум, срок полномочий которого заканчивается в январе.

"Это действительно фантастический человек, — сказал комиссар по экономическим и валютным вопросам Пьер Московиси.

"Согласны вы или не согласны с Шойбле, одно можно сказать наверняка: он оставил свой след в Еврогруппе", — сказал испанский министр экономики Луис де Гиндос, который сейчас является самым старым министром финансов.

Со своей стороны Шойбле подтвердил свою убежденность в том, что его политика помогла предотвратить крушение евро, когда рынки подвергались сомнению. "У нас был успех в трудный период. Мы пережили восемь лет кризиса и сохранили стабильность евро", — сказал Шойбле.

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