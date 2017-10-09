Министры финансов Еврозоны на прощание подарили Шойбле флаг ЕС с подписями

АФИНЫ, 9 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министры финансов Еврозоны подарили большой флаг Евросоюза со своими подписями Вольфгангу Шойбле, покидающему пост министра финансов Германии, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Шойбле в последний раз участвовал в заседании Еврогруппы, после восьми лет работы в министерстве 75-летний политик возглавит парламент Германии.

Его словацкий коллега Петер Казимир передал Шойбле купюру в 100 евро с портретом немецкого министра вместо изображения моста.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подарил Шойбле бутылку вина Бордо 2004 года. Он назвал Шойбле "великим министром финансов" и "великим европейцем". Выступая на немецком языке, Ле Мэр поблагодарил своего "друга" за то, что тот "сыграл ключевую роль в Еврогруппе, а также сыграл важную роль в развитии еврозоны, Европейского союза и франко-германской дружбы".

"Ничто не будет точно таким же", — написал министр финансов Греции Эвклид Цакалотос на флаге Европейского союза — прощальном подарке министров своему немецкому коллеге Вольфгангу Шойбле.

"Мы будем скучать по нему, его опыту, мудрости, иногда жесткости, а я лично и по другу", — сказал председатель Еврогруппы Йерун Дейссельблум, срок полномочий которого заканчивается в январе.

"Это действительно фантастический человек, — сказал комиссар по экономическим и валютным вопросам Пьер Московиси.

"Согласны вы или не согласны с Шойбле, одно можно сказать наверняка: он оставил свой след в Еврогруппе", — сказал испанский министр экономики Луис де Гиндос, который сейчас является самым старым министром финансов.

Со своей стороны Шойбле подтвердил свою убежденность в том, что его политика помогла предотвратить крушение евро, когда рынки подвергались сомнению. "У нас был успех в трудный период. Мы пережили восемь лет кризиса и сохранили стабильность евро", — сказал Шойбле.