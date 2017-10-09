США не знают, как долго продлится приостановка выдачи виз гражданам Турции

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Вашингтон не знает, как долго продлится приостановка выдачи неиммиграционных виз турецким гражданам, заявил в видеообращении посол США в Турции Джонки Басс.

"Эта приостановка услуг не является визовым запретом для турецких граждан. Это приостановка предназначена для рассмотрения новой (процедуры) подачи на визу. Если у вас есть действующая визы, вы все еще можете путешествовать в США. Если вы хотите подать на визу в другом посольстве или консульстве США за пределами Турции — вы спокойно можете это сделать. Это решение мы приняли с сожалением", — сказал американский дипломат.

Басс отметил, что США "осознают, что приостановка в выдачи виз принесет неудобства людям". "Мы надеемся, что это не займет много времени. Но в настоящее время мы не можем предсказать, сколько времени займет рассмотрение этого вопроса", — добавил он.

По его словам, это будет зависеть от "дискуссий между нашими правительствами о причинах задержаниям нашего сотрудника и обязательствах турецкого правительства защитить наши объекты и наших сотрудников здесь в Турции".

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.