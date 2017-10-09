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Что ПАСЕешь, то и пожнешь: Аграмунта не сняли, нового главу не выбрали

21:5209.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фотоДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 9 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. ПАСЕ весь понедельник пыталась выбрать нового главу Ассамблеи, но ни один из двух представленных на этот пост кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Третий тур выборов решено провести во вторник утром.

Не так было задумано

Октябрьская сессия планировалась совсем иной.

В ходе сессии, открывшейся в понедельник, должно было состояться официальное отстранение главы ПАСЕ Педро Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне Ассамблея пошла на беспрецедентный шаг, изменив свой основной документ — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию.

Однако на прошлой неделе Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку, и.о. председателя стал британец Роджер Гейл. В субботу вечером стало известно, что в ПАСЕ появилось два кандидата на пост главы организации: Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерис (Литва).

Кандидаты

Кириакидес является представителем делегации Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года. Председатель комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи. Автор докладов по доступу детей в Европе к социальной помощи и докладов, посвященных проблемам диагностики рака груди в Европе. Одна из подписантов ходатайства о смешении Аграмунта.

Зингерис — член литовской делегации в ПАСЕ с 26 января 2009 года. Входит в комитет Ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека, а также в подкомитет по Ближнему Востоку и Арабскому миру. Возглавлял миссию наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в Грузии в 2016 году. Автор письменного заявления "Реакция международного сообщества на растущее давление российских оккупантов на крымских татар", предложения о подготовке резолюции "Продолжающаяся необходимость восстановления прав человека и верховенства права в регионе Северного Кавказа". Докладчик ПАСЕ по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова. Один из подписантов ходатайства за отстранение с должности Аграмунта.

Выборы, выборы

Несмотря на имеющуюся альтернативу, парламентарии не смогли в понедельник выбрать нового главу Ассамблеи.

Ни на утреннем, ни на вечернем голосовании абсолютного большинства в 152 голоса никто не получил.

Более того, если утром в голосовании приняли участие 212 парламентариев, то к вечеру их число составило уже 191 человек. При этом литовский парламентарий терял поддержку: в первом туре он получил 84 голоса, во втором — 69.

Во вторник для победы достаточно будет уже простого большинства.

Опрошенные РИА Новости в кулуарах Ассамблеи европарламентарии разделялись в своей оценке результатов выборов. Одни из них считают, что раз это председатель на три месяца (в январе 2018 года снова состоятся новые выборы), то "можно работать в более спокойном режиме". Другая часть полагает, что ПАСЕ сложно решить, кого выбрать: компромиссный или политический вариант.

К тому же, как признался один из парламентариев, "многие ехали на обсуждение ситуации с Аграмунтом, а тут все поменялось".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

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