Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в частности план действий по развитию двусторонних отношений на 2017-2019 годы, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента.

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник находится с официальным визитом в Киеве, он провел встречу с украинским коллегой Петром Порошенко.

"Стороны также подписали план действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017-2019 годы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также был подписан меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией Украины при МИД страны и Дипломатической академией Турции, соглашение между правительствами о внесении изменений в договор о взаимном содействии и защите инвестиций, протокол между правительствами о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонений относительно налогов на доходы и имущество.