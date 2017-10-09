МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Добыча сырой нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Нэйт" в воскресенье сократилась более чем на 92%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Кроме того, на 78% сократилась добыча природного газа. Падение добычи было связано с остановкой производства и эвакуацией сотрудников многих компаний из-за урагана "Нэйт".

Ураган унес жизни более 20 человек в Центральной Америке, а в минувшую субботу обрушился на побережье Мексиканского залива. В штатах Алабама и Миссисипи без электроснабжения из-за непогоды остались около 100 тысяч человек. "Нэйт" вскоре ослаб до тропического шторма, а затем до тропической депрессии.