С 2014 года более пяти миллионов жителей Ирака бежали из своих домов

Мужчины с автоматом и Иракским флагом в городе Талль-Афар. Архивное фото

Мужчины с автоматом и Иракским флагом в городе Талль-Афар. Архивное фото

ООН, 9 окт — РИА Новости. Внутри Ирака с 2014 года были перемещены 5,4 миллиона мирных жителей, сообщил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на данные гуманитарного координатора ООН по Ираку.

Дюжаррик также прокомментировал последние события в стране: бои за освобождение города Хавиджа в провинции Киркук от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"ООН и партнеры глубоко обеспокоены безопасностью мирных жителей в этом районе", — заявил Дюжаррик.

Ранее Иракская армия объявила о полном освобождении города Эль-Хавиджа от боевиков ИГ* спустя две недели после начала операции. Эль-Хавиджа стала основным "штабом" ИГ* в Ираке после взятия армией Мосула в июле этого года.

Согласно заявлению представителя командования совместных операций генерал-лейтенанта Абдул Амира Яраллы, за период операции войска освободили 98 деревень, установили контроль над трассой Тикрит-Киркук и выбили боевиков из двух аэропортов. Ликвидированы 192 боевика, обезврежены 13 заминированных транспортных средств и другая техника противника.

* Террористическая организация, запрещенная в России.