В Боливии проходят мероприятия в связи с 50-й годовщиной гибели Че Гевары

МЕХИКО, 9 окт — РИА Новости. Представители различных социальных движений со всего мира участвуют в понедельник в Боливии в мероприятиях, приуроченных к 50-й годовщине гибели знаменитого революционера Эрнесто Че Гевары. В них принимает участие и президент Боливии Эво Моралес.

50 años después, el legado de Ernesto Che Guevara vive en los jóvenes, en su lucha inclaudicable por la igualdad y liberación de los pueblos pic.twitter.com/RPkBcovMtg — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 9 октября 2017 г.

​В 1967 году Че Гевара со своим отрядом оказался в Боливии, чтобы организовать партизанское движение. Однако 8 октября он был ранен и захвачен в плен спецназом боливийской армии, который тренировали американские инструкторы, а на следующий день после допроса Че расстреляли в деревушке Ла-Игера.

Лишь в июне 1997 году удалось найти его могилу на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Останки Че Гевары были перезахоронены в мавзолее города Санта-Клара на Кубе.

Моралес прибыл в район поселка Вальегранде, где находится международный лагерь поклонников Че, накануне вечером и ночь провел в специально поставленной ему палатке, отмечает агентство ABI. Утром в понедельник он провел рабочий завтрак вместе с членами кабинета министров прямо в этом лагере, сообщила министр связи Хисела Лопес.

"Если бы Че был жив в наше время, увидев, как делаются реальностью его планы, он точно был бы очень рад", — заметила Лопес.

Сам Моралес отметил, что наследие Че не исчезло. "Прошло 50 лет, наследие Эрнесто Че живет среди молодых, в его непримиримой борьбе за равенство и освобождение народов", — написал президент Боливии в своем микроблоге в Twitter.

В Вальегранде сейчас собрались тысячи человек, чтобы почтить память Гевары. Основные мероприятия запланированы на понедельник.