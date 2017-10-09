В ООН сообщили о гибели двух миротворцев в Конго после атаки боевиков

ООН, 9 окт — РИА Новости. По меньшей мере два миротворца погибли в Конго при атаке боевиков на ооновский контингент на востоке страны, сообщил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Согласно первоначальным данным, два миротворца погибли и еще несколько были ранены", — заявил Дюжаррик.
По его словам, в ответ на атаку на усиление и для защиты населения к лагерю была направлена оперативная группа и боевые вертолеты.
Ранее сообщалось, что при атаке, предположительно, боевиков из Уганды, пострадали около десяти миротворцев ООН в Конго.