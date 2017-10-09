Экс-президента Аргентины вызвали на допрос и запретили выезжать из страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 окт — РИА Новости. Бывшая президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер вызвана на допрос по делу о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году и ей запрещен выезд из страны.
Ранее сообщалось, что прокурор Аргентины Альберто Нисман расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра и обвинил Фернандес и тогдашнего главу МИД Эктора Тимермана в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву.
Позднее Нисман был найден мертвым в своей квартире. Издание Nacion со ссылкой на попавший в ее распоряжение доклад жандармерии сообщило, что Нисман был убит, а не покончил жизнь самоубийством.
Ранее Верховный суд Аргентины поддержал расследование в отношении бывшего президента страны в 2007-2015 годах Фернандес де Киршнер об "измене родине" и "укрывательстве" в связи с обвинением, выдвинутым Нисманом. Защита подала жалобу, требуя закрыть дело.