Мэр Барселоны: референдума недостаточно для независимости Каталонии

МАДРИД, 9 окт – РИА Новости. Мэр Барселоны Ада Колау считает, что результатов референдума, проведенного 1 октября, недостаточно для провозглашения независимости Каталонии.

"В нынешней ситуации результаты (референдума) 1 октября не могут быть гарантиями для объявления независимости", — заявила она в обращении к гражданам, однако отметила, что они "могут служить (основанием – ред.) для диалога".

Она призвала председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона не идти на одностороннее провозглашение независимости автономного сообщества. "Мы не можем позволить себе поставить под угрозу сплоченность общества", — заявила Колау, признав, что в настоящее время Испания переживает "самый тяжелый институциональный кризис с момента восстановления демократии".

Колау обратилась с призывом к премьер-министру Испании Мариано Рахою и главе женералитета Карлесу Пучдемону "не принимать никакого решения, которое может подорвать пространство для диалога". "Это было бы самым смелым поступком", — сказал мэр каталонской столицы.

Она призвала "выйти из окопов", взять передышку и начать разговаривать. "Сейчас не время для столкновения поездов. Это время для диалога и поиска новых путей", — сказала Колау. Она также призвала Рахоя не прибегать к крайней мере и не применять 155 статью конституции, которая предусматривает возможность лишения статуса автономии. Колау считает, что необходимо вывести из Каталонии Национальную полицию и Гражданскую Гвардию, поскольку "надо восстановить нормальную ситуацию".

Градоначальница обратила внимание, что за последние дни на улицы вышли как сторонники объявления независимости, так и противники. "Все они имеют право быть услышанными", — добавила Колау.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

Не исключено, что на заседании 10 октября каталонский парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.