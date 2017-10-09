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Юристы назвали смешной версию о причастности россиян к убийству Вороненкова

Сюжет:
Убийство экс-депутата Вороненкова в Киеве (165)
21:0109.10.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Архивное фотоСотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Версия о причастности России к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова просто смешна, считают известные российские юристы, опрошенные РИА Новости.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РФ виновна в убийстве Вороненкова по любым сценариям Киева, считает Косачев
Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о раскрытии убийства. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин. При этом, как заявил Луценко, убийство планировалось "руководством ФСБ совместно с руководителями преступного мира России".

Луценко рассказал, что Вороненков дал показания в качестве свидетеля по ряду уголовных дел, расследуемых на Украине, в том числе по делу против бывшего украинского президента Виктора Януковича, что могло послужить мотивом для убийства. Также, по словам генпрокурора, "Тюрин имел личный мотив убийства".

Могут попросить российских следователей о помощи

Как сообщил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов, однозначно согласиться или спорить с выводами украинского следствия нет возможности, поскольку отсутствует доступ к собранным по делу доказательствам. "Следовательно, нет возможности проверить правильность выводов, сделанных по итогам расследования. Хочется заметить, что в начале расследования украинская сторона упрямо заявляла о причастности России к убийству депутата Вороненкова. Однако сейчас сама же опровергает эти суждения", — сказал Хутов.

Адвокат Саид Сулейманов отметил, что данное уголовное дело много комментировали политики, хотя оценку могут давать только правоохранительные органы. "Версия мести со стороны российских властей просто смешна, скорее всего, это бизнес-конфликт", — считает адвокат.

Экс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В Госдуме не верят в версию о том, что Тюрин заказал убийство Вороненкова
По его словам, причастным к убийству, по украинскому законодательству, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сулейманов добавил, что украинские правоохранители могут просить о помощи российских коллег для допроса Тюрина. "Говорить об экстрадиции пока рано, он не подозреваемый, обвинение ему не предъявлено. Он должен быть как минимум допрошен. Они могут направить в Россию запрос об оказании правовой помощи и его допросят здесь", — пояснил адвокат.

Попытки обвинить Россию

Руководитель юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян назвал заявлений генпрокурора Украины голословными. "Заявления генерального прокурора Украины — Юрия Луценко являются не просто голословными, но и в очередной раз показывает позицию всей правящей верхушки Украины, которая направлена на то, чтобы не только обвинить Россию во всех внешне- и внутреннеполитических проблемах своей страны, но и в преступлениях, совершаемых на территории данного государства", — считает Восканян.

Он напомнил, что позиция о причастности России к убийству Вороненкова в Киеве была высказана уже спустя несколько часов после совершенного преступления. "Данная позиция, как тогда, так и сейчас является абсолютно не подтвержденной какими-либо доказательствами, это относится, как и к руководству специальных служб Российской Федерации, которые Луценко и его команда пытаются сделать причастными к преступлению, заявляя, что данные лица лично организовывали преступление, так и ко всем гражданам Российской Федерации", — добавил юрист.

Экс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Киев выводит убийство Вороненкова из-под политического контекста
Восканян считает, что если бы следователи обладали хотя бы малейшими доказательствами причастности к данному преступлению граждан Российской Федерации, то они, как минимум, должны были объявить их в розыск, но как нам известно данные меры не принимались.

"Если даже предположить, что организатором выступал гражданин Российской Федерации – бывший гражданский муж супруги Вороненкова, совершивший преступление по мотивам мести, возникшей на почве ранее имевших место семейных отношениях, то довольно возмутительным является утверждение Луценко о том, что в разрешении семейного спора, планирование осуществляли руководители специальных служб Российской Федерации. Сама ситуация указывает на непрофессионализм правоохранительных органов и специальных служб Украины, что в свою очередь делает привлекательным вариант в очередной раз сослаться на то, что в данных действиях усматривается след Российской Федерации", — сказал Восканян.

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