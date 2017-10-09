Венесуэла развертывает войска в преддверии региональных выборов

Митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе

Митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе

МЕХИКО, 9 окт — РИА Новости. Власти Венесуэлы начали в понедельник развертывание войск на территории страны в соответствии с планом "Республика" в преддверии крупных региональных выборов, намеченных на воскресенье, 15 октября.

Как сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, его ведомство вместе с МВД страны предприняло достаточно усилий, чтобы гарантировать нормальное развитие избирательного процесса.

"Я уверен, что в понедельник, 16 октября, Венесуэла проснется в гармонии и счастье. Проснется в демократии, а мы будем гарантировать, чтобы праздник выборов прошел цивилизованно и в мирных условиях", — приводит портал Universal заявление Падрино Лопеса.

В предстоящее воскресенье в Венесуэле откроются порядка 13,5 тысячи центров для голосования, где более 18 миллионов граждан страны должны будут избрать губернаторов 23 штатов на ближайшие четыре года.