Анкара сожалеет о решении США приостановить выдачу виз

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Анкара выражает сожаление в связи с решением США приостановить выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам, с турецкой стороны последует ответ на принципах взаимности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.

"Нам очень печально, что посольство в Анкаре приняло такое решение и применяет его. Наши работники МИД для решения этого вопроса, конечно же, пытались обратиться к своим партнерам по этому вопросу. И я хочу сказать следующее, что Турция — это правовое государство, мы не какое-то там племя и не какая-то племенная страна. Каким бы ни был обнародован ими текст, обязательно на принципах взаимности похожий текст будет обнародован и применен к ним Турецкой республикой", — сказал Эрдоган на брифинге в понедельник после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.