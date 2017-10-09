Первый тур выборов гендиректора ЮНЕСКО не принес результатов

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Первый тур выборов нового генерального директора ЮНЕСКО, прошедший в понедельник в Париже, не принес результатов: ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители семи стран. В их числе — посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам и экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб.

Также за высокую должность борются дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, представляющий Китай заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан, советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей и экс-министр культуры Франции Одри Азуле.

По сведениям информированного источника РИА Новости, в тройку фаворитов первого дня голосования вошли кандидаты от Катара, Франции и Египта.

Следующий этап голосования пройдет во вторник. Ожидается, что имя нового руководителя будет названо до 13 октября.

Утверждение победившего в выборах кандидата произойдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью.