Политолог: санкции Багдада ускорят провозглашение независимости Курдистаном

Сирийские курды во время митинга в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана

Сирийские курды во время митинга в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана

КАИР, 9 окт — РИА Новости. Санкции и блокада со стороны Ирака в отношении курдской автономии из-за проведенного там референдума могут лишь ускорить провозглашение независимости Курдистана от Багдада, такое мнение в интервью РИА Новости выразил эрбильский политолог Хельмат Гариб.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.

Власти в Багдаде в связи с проведенным плебисцитом предприняли ряд санкционных мер в отношении курдского региона. Среди них решение Багдада приостановить международное авиасообщение с автономией, вступившее в силу 29 сентября.

По мнению Хельмата Гариба — преподавателя кафедры международного права университета Салах-эд-Дин, — давление со стороны Багдада является временным явлением.

"Эта эскалация в первую очередь представляет большую опасность для самого Багдада, и она в ближайшее время прекратится, так как международное сообщество не позволит ему держать в осаде регион Курдистан, ведь здесь присутствуют огромные интересы влиятельных государств, таких как США, Россия и других стран", — сказал эксперт.

Требование со стороны центрального правительства об отмене результатов референдума политолог назвал нереальными, так как для любого курдского государственного деятеля такие шаги станут "равны самоубийству".

"Референдум — это воля народа. Руководство региона Курдистан перед тем как провести голосование ожидало, что на него будет оказываться политическое, экономическое и возможно даже военное давление. Поэтому вопрос об отмене результатов никоим образом рассматриваться не будет", — заявил Гариб.

Тем временем, по мнению политолога, в руках Эрбиля также есть способы надавить и на Багдад.

"Есть в руках Иракского Курдистана такие козыри, которые он может использовать в необходимое для него время для того, чтобы заставить правительство в Багдаде отказаться от враждебных региону решений. Например, весьма чувствительна здесь тема водных ресурсов (через территорию Иракского Курдистана течет река Большой Заб — приток реки Тигр). Этот инструмент находится в руках властей региона, и он может быть использован. Есть и другие инструменты для контрдавления", — отметил собеседник агентства.

В любом случае, по словам Хельмата Гариба, предпринимаемые федеральным правительством шаги по принуждению автономии к отмене результатов голосования лишь ускорят провозглашение независимости Курдистана.

"По моим сведениям, мудрые политики в Багдаде довели до аль-Абади (Хайдер аль-Абади, премьер-министр Ирака) информацию об ошибочности таких мер, которые лишь скорее приведут к провозглашению независимости. Поэтому, я думаю, что в ближайшие недели он откажется от некоторых решений, ведь если они будут реализовываться, я уверен, что шаги по отделению будут ускоряться, и в самое ближайшее время, через шесть-семь месяцев будет объявлена независимость", — сказал курдский политолог.

Власти Ирака объявили проведенный в курдской автономии референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.