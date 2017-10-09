Политолог: санкции Багдада ускорят провозглашение независимости Курдистаном

КАИР, 9 окт — РИА Новости. Санкции и блокада со стороны Ирака в отношении курдской автономии из-за проведенного там референдума могут лишь ускорить провозглашение независимости Курдистана от Багдада, такое мнение в интервью РИА Новости выразил эрбильский политолог Хельмат Гариб.
Власти в Багдаде в связи с проведенным плебисцитом предприняли ряд санкционных мер в отношении курдского региона. Среди них решение Багдада приостановить международное авиасообщение с автономией, вступившее в силу 29 сентября.
По мнению Хельмата Гариба — преподавателя кафедры международного права университета Салах-эд-Дин, — давление со стороны Багдада является временным явлением.
Требование со стороны центрального правительства об отмене результатов референдума политолог назвал нереальными, так как для любого курдского государственного деятеля такие шаги станут "равны самоубийству".
"Референдум — это воля народа. Руководство региона Курдистан перед тем как провести голосование ожидало, что на него будет оказываться политическое, экономическое и возможно даже военное давление. Поэтому вопрос об отмене результатов никоим образом рассматриваться не будет", — заявил Гариб.
"Есть в руках Иракского Курдистана такие козыри, которые он может использовать в необходимое для него время для того, чтобы заставить правительство в Багдаде отказаться от враждебных региону решений. Например, весьма чувствительна здесь тема водных ресурсов (через территорию Иракского Курдистана течет река Большой Заб — приток реки Тигр). Этот инструмент находится в руках властей региона, и он может быть использован. Есть и другие инструменты для контрдавления", — отметил собеседник агентства.
В любом случае, по словам Хельмата Гариба, предпринимаемые федеральным правительством шаги по принуждению автономии к отмене результатов голосования лишь ускорят провозглашение независимости Курдистана.
Власти Ирака объявили проведенный в курдской автономии референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.