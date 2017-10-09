Лавров и Тиллерсон считают важным сохранение контактов Суркова и Волкера

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили прошедшие переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по украинской проблематике Курта Волкера, сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Российский министр отметил, что продвигаемый киевскими властями законопроект о "реинтеграции Донбасса" явно противоречит минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование", — подчеркнули в ведомстве.

"Стороны обменялись мнениями о встрече между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по украинской проблематике Куртом Волкером, которая состоялась в Белграде 7 октября, и подчеркнули важность продолжения контактов по этому каналу в интересах выработки реалистичных подходов к выполнению согласованного в Минске комплекса мер", — добавили в МИД РФ.