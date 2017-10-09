Источник: ряд американских СМИ могут получить статус иноагента

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минюст РФ направил ряду американских СМИ, в том числе "Голосу Америки" и "Радио Свобода", уведомление о возможности расширения списка иноагентов, что является ответной мерой на возможное придание RT и Sputnik статуса иноагента в США, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах РФ.

"Министерство юстиции сегодня направило ряду американских СМИ, в том числе подконтрольных Совету управляющих по вопросам вещания (BBG) "Голосу Америки", "Радио Свобода", интернет-проектам "Настоящее время", "Фактограф", "Крым.реалии", "Радио Свободы на татарском языке", "Кавказ.реалии" и "Idel.реалии", официальное письмо с уведомлением о предстоящих изменениях в законодательстве РФ, касающемся расширения перечня НКО, которые могут быть признаны "иностранным агентом", — сказал собеседник агентства.

Комментируя этот шаг, источник подчеркнул, что "эти действия касаются только американских СМИ, и это исключительная мера в ответ на возможное придание RT статуса иноагента в США".

По данным РИА Новости, ответные меры на действия в отношении RT и Sputnik могут также идти по следующим направлениям: от количественных ограничений до отказа в аккредитации МИД России; проверки соблюдения американскими СМИ российского трудового и налогового законодательства (корпункты, уплата налогов, схемы финансирования, трудовые договора с сотрудниками, включая внештатных) с обнародованием их итогов.

"Генпрокуратура в настоящий момент имеет все полномочия для признания ряда американских СМИ, уличённых во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями на территории РФ", — сказал собеседник РИА Новости.

"С учётом ограниченности действия нынешнего закона об иногентах будут внесены предложения о расширении перечня организаций, под него подпадающих, включая СМИ, критериев отнесения к данной категории, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование", — отметил он.

Таким образом, подытожил он, "после внесения соответствующих изменений в законодательство РФ, что было рекомендовано СФ в скорейшие сроки, ряду американских СМИ может быть предложено зарегистрироваться к качестве иностранных агентов со всеми вытекающими последствиями".