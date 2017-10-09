Центристская партия Эстонии не будет разрывать договор с "Единой Россией"

ТАЛЛИН, 9 окт — РИА Новости. Председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник подтвердил, что центристы не планируют аннулировать договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия" по примеру латвийской партии "Согласие".

В понедельник мэр Риги и лидер латвийской партии "Согласие" Нил Ушаков сообщил, что заключенный в 2009 году договор о сотрудничестве между "Согласием" и "Единой Россией" утратил действие после того, как политсила в 2015 году вошла в Партию европейских социалистов (ПЕС).

Ратас вновь заявил, что заключенный с "Единой Россией" договор на практике давно не работает, в его рамках сотрудничества между партиями нет, поэтому нет необходимости его отменять.

"Как я уже сказал, этот договор не работает уже более десяти лет. Центристская партия однажды обсуждала это на совете уполномоченных. Поскольку этот договор не работает, поскольку на его основании не велось какого-либо сотрудничества, он в таком состоянии и находится", — сказал Ратас новостному порталу эстонского телерадиовещания.

Премьер также отметил, что решение о договоре и его возможной отмене должен решать совет уполномоченных Центристской партии.

"Я считаю, что это должен быть уровень совета уполномоченных. Если необходимость принимать такое решение когда-нибудь возникнет", — подчеркнул Ратас. Центристская партия заключила договор с "Единой Россией" в 2004 году.