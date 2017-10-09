Google поможет расследованию в США после статьи о "российских агентах"

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Американская корпорация Google внимательно изучает попытки злоупотребления их системами и окажет помощь в текущих расследованиях, сообщил РИА Новости представитель компании, комментируя статью в Washington Post о "российских агентах", при этом официально не подтверждая подозрения, сделанные в материале издания.

Washington Post ранее сообщила со ссылкой на анонимные источники, что Google впервые обнаружила свидетельства того, что "российские агенты" якобы за деньги распространяли дезинформацию на платформах Google, включая YouTube, Google search, Gmail, с целью повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. В статье утверждается, что на это якобы потрачены десятки тысяч долларов, но при этом не уточняется, о каких именно "российских агентах" идет речь, подробности о "свидетельствах" также не раскрываются. Сама компания пока официально не подтвердила данную информацию.

"У нас есть набор строгих правил в отношении размещения рекламы, включая ограничения на политическую рекламу и запрет на таргетинг на основе расы и религии. Мы внимательно изучаем попытки злоупотребления нашими системами, работая с исследователями и другими компаниями, и окажем помощь в проведении текущих расследований ", — сообщил агентству представитель Google.

Ранее Facebook утверждал, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Сообщалось также, что сенатский комитет по разведке в своем расследовании по вмешательств РФ в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.