РФ виновна в убийстве Вороненкова по любым сценариям Киева, считает Косачев

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Какие бы сценарии расследования убийства экс-депутата Дениса Вороненкова не предлагали украинские правоохранители, все равно будет виновата Россия, считает глава международного комитета СФ Константин Косачев.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что установлен заказчик убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Им оказался бывший гражданский муж вдовы парламентария Владимир Тюрин. При этом, как отметил генпрокурор Юрий Луценко, убийство планировалось "руководством ФСБ совместно с руководителями преступного мира России".

"Судя по всему, очередное "преступление России", связанное с Украиной, рассыпалось на глазах: украинским следственным органам не удалось притянуть политику к убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова. Лично-криминальная версия оказалась главной, образ благородных "преследуемых Кремлем" политиков продержался год и был за это время полностью "отработан" украинской пропагандой", — сказал Косачев РИА Новости в понедельник.

Сенатор признался, что был изумлен по поводу прозвучавших уже спустя минуты после трагедии голословных обвинений в адрес России и ее руководства со стороны президента Украины и руководителей возможных ведомств, спецслужб.

"Тогда они как будто соревновались друг с другом, кто быстрее успеет сказать гадость в наш адрес, забыв и о естественной в таких случаях человеческой морали, и о скорби родных и близких погибшего", — отметил законодатель.

По его словам, политика, "причем политика максимально грязная, безнравственная и безответственная, оказалась для киевских руководителей тогда превыше всего". "Отвратительно все это выглядело, иного слова и не подберу", — сказал Косачев.

"Сейчас больше ничего "выжать" из этой ситуации видимо нельзя, а потому можно допустить и реальные версии. Ложечки нашлись — это банальный криминал. Но главное — осадочек остался: все равно, по Киеву, виновата Россия. И кто там потом разберет, "кто я ему и кто он мне", — заключил политик.