Шотландские националисты приняли резолюцию в поддержку Каталонии

ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости, Мария Табак. Резолюция в поддержку права Каталонии на самоопределение была единогласно принята в понедельник на партийном съезде Шотландской национальной партии (SNP) в Глазго.

"Решение о будущем направлении Каталонии принимается людьми, живущими там. Но мы выражаем беспокойство в связи с действиями любого государства, которое пытается отказать народу в праве демократическим путем выразить свою волю", — говорится в тексте резолюции.

SNP обвинила правительство Испании в "непропорциональном" применении силы в отношении жителей Каталонии.

Принятие резолюции не стало сюрпризом: еще несколько дней назад министр по культуре, туризму и вопросам внешней политики Шотландии Фиона Хислоп заявила, что жители Каталонии имеют право на самоопределение.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.