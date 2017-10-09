ПАСЕ не смогла выбрать во втором туре нового главу Ассамблеи

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото

СТРАСБУРГ, 9 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своей осенней сессии не смогла выбрать во втором туре нового главу ассамблеи, третий тур состоится во вторник утром.

Исполняющий обязанности председателя ПАСЕ Роджер Гейл сообщил, что "всего была подана 191 бюллетень, один недействителен. Абсолютное большинство — 152. За Кириакидес — 121 голос, Зингерис — 69".

"Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства", — подытожил Гейл.

"Мы завтра с утра проведем дальнейший тур голосования", — сказал он, пояснив, что в нем для победы достаточно простого большинства.

После добровольной отставки Педро Аграмунта на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были предложены следующие кандидатуры: Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерис (Литва).