Ситуация с беженцами из Сирии и Ливии остается критической, заявил Макрон

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди тяжелую ситуацию с беженцами из Сирии и Ливии.
"Мы также обсудили Ливию, где ситуация на сегодня тоже остается критической. Я надеюсь, что УВКБ ООН усилит там свое присутствие, поскольку это как в интересах беженцев, так и в интересах Ливии с точки зрения ее стабильности и безопасности", — сказал Макрон, отметив, что Франция на 10 миллионов евро увеличит поддержку УВКБ ООН и Международной организации по миграции, чтобы поддержать их работу на этом направлении.
Говоря о ситуации с приемом беженцев во Франции, он вновь заявил, что существующая система одновременно негуманна и неэффективна. В частности, французский лидер намерен принять меры для ускорения процедур рассмотрения досье, чтобы те, чьи документы удовлетворяют требования на право получения убежища, мог как можно быстрее получить достойный прием, а те, кому в предоставлении убежища будет отказано, как можно быстрее покидали страну. Он также вновь призвал к созданию единого европейского бюро по вопросам предоставления убежища, а также к унификации всех соответствующих процедур в рамках Европейского союза.