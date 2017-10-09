Ситуация с беженцами из Сирии и Ливии остается критической, заявил Макрон

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди тяжелую ситуацию с беженцами из Сирии и Ливии.

"Мы обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, где вопрос беженцев остается критическим. Это касается как положения людей в самой Сирии, так и тех, кто бежал в Ливан, Иорданию и Турцию", — заявил президент Франции по итогам встречи.

"Мы также обсудили Ливию, где ситуация на сегодня тоже остается критической. Я надеюсь, что УВКБ ООН усилит там свое присутствие, поскольку это как в интересах беженцев, так и в интересах Ливии с точки зрения ее стабильности и безопасности", — сказал Макрон, отметив, что Франция на 10 миллионов евро увеличит поддержку УВКБ ООН и Международной организации по миграции, чтобы поддержать их работу на этом направлении.

Президент Франции признал, что необходимо срочно решать вопрос беженцев, однако подчеркнул, что Франция не поддержит мер, связанных с выдворением людей на родину без серьезных гарантий их безопасности по возвращении. В этой связи, по словам Макрона, необходимо добиваться долгосрочной политической стабильности как в Сирии, так и в Ливии.

Говоря о ситуации с приемом беженцев во Франции, он вновь заявил, что существующая система одновременно негуманна и неэффективна. В частности, французский лидер намерен принять меры для ускорения процедур рассмотрения досье, чтобы те, чьи документы удовлетворяют требования на право получения убежища, мог как можно быстрее получить достойный прием, а те, кому в предоставлении убежища будет отказано, как можно быстрее покидали страну. Он также вновь призвал к созданию единого европейского бюро по вопросам предоставления убежища, а также к унификации всех соответствующих процедур в рамках Европейского союза.