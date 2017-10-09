ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Армия США должна быть готова к военному варианту разрешения кризиса вокруг КНДР, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на ежегодной встрече Ассоциации армии США.

Он отметил, что в настоящий момент "международная ситуация крайне сложная", и Северная Корея продолжает провокационные действия.

"Армия США должна быть готова к военному варианту, которым может воспользоваться наш президент, если это будет необходимо", — сказал глава Пентагона, говоря о ситуации вокруг КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что политика американских властей, которую Вашингтон проводил в отношении КНДР на протяжении 25 лет, не принесла должных результатов.

Президент на прошлой неделе провел совещание с руководством Пентагона, на котором выступил с рядом жестких заявлений в адрес Ирана и КНДР. По сообщению журналистов пула Белого дома, перед началом ужина Трамп обвел пальцем зал, где проходило мероприятие, и спросил представителей СМИ: "Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей". Объяснять свои слова он не стал.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.