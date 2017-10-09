Глава МИД Германии призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль от лица своей страны, а также Франции, Великобритании и ЕС призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном.
"Наше большое беспокойство заключается в том, что ситуация с безопасностью ухудшится, а не улучшится, из-за того, что в Америке остановят развитие этого соглашения. Мы не получаем лучшего соглашения, а подвергаемся опасности того, что мы вернемся к тем временам, когда Иран занимался развитием ядерного оружия. Поэтому Великобритания, Франция, Германия и Европейский Союз выступают однозначно за сохранение этого соглашения", — заявил Габриэль. Видеозапись его выступления представлена на официальном Twitter германского МИД.
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.
AM @sigmargabriel: Große Sorge über möglichen Stopp des Atomabkommens mit #Iran durch #USA. Dies würde die Sicherheitslage verschlechtern. pic.twitter.com/tRawXJlzel— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 9 октября 2017 г.
План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.