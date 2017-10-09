РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Черный расизм: почему в США убивают белых полицейских

19:1109.10.2017
(обновлено: 19:13 09.10.2017)
02480
© AP Photo / Richard VogelДемонстрация против расизма в Лос-Анджелесе. 19 августа 2017Демонстрация против расизма в Лос-Анджелесе. 19 августа 2017
© AP Photo / Richard Vogel

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Столкновения на расовой почве не сходят в США с повестки дня. Федеральное бюро расследований (ФБР) представило отчет, в котором среди девяти непосредственно угрожающих Америке "подрывных угроз" впервые упоминается "экстремизм, основанный на расовом самосознании черных". Сотрудники спецслужбы проанализировали случаи нападения темнокожих террористов-одиночек на белых и выявили новую тенденцию. Жертвами преступлений, мотивированных ненавистью черных к белым, становятся полицейские, чего не происходило даже на пике расовых волнений в 1970-е годы. 

© AP Photo / Gerald HerbertДемонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017
© AP Photo / Gerald Herbert
Демонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017

Новые экстремисты атакуют США

Косметика Лореаль. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
L’Oreal уволила чернокожего трансгендера за расизм в адрес белых
Появление доклада ФБР, посвященного участию черных экстремистов в нарушении межобщинного мира, совпало по времени с волнениями в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года, однако опубликована аналитическая записка была только сейчас. Накануне столкновений, разделивших сторонников и противников демонтажа статуи генерала XIX века Роберта Ли, выступавшего за сохранение рабства, аналитики спецслужбы сочли необходимым предупредить свое руководство об опасности, исходящей от черных радикалов. Тогда же впервые в американской практике в оборот было введено само понятие "экстремизм, основанный на черной расовой принадлежности" (BIE — black identity extremism). До середины 2017 года в США подобная аббревиатура была неизвестна.

Изменение языка, которым пользуются спецслужбы, само по себе знаковое событие. Авторы доклада предприняли попытку объяснить, почему введение нового термина отвечает изменившимся реалиям США. "ФБР рассматривало альтернативную гипотезу, что мотивированное местью ответное насилие не имело идеологической подоплеки, а вызывалось просто-напросто враждебностью к полиции, тогда как расовая напряженность использовалась в качестве оправдания, но нашло эту версию неправдоподобной", — говорится в тексте. Там же авторы признают, что случаи расово мотивированного насилия черных случались в США и ранее, однако в период с 1994 по 2014 год ощутимо шли на спад и возобновились только в последние три года. Явился новый черный экстремизм, который носит продуманный характер и находит выражение в рассчитанных актах мести, жертвами которых становятся преимущественно правоохранители.

В качестве типичного примера преступления, мотивированного расовой ненавистью, эксперты спецслужбы называют массовое убийство, совершенное в 2016 году бывшим военнослужащим Микой Джонсоном, расстрелявшим пятерых полицейских, все из которых оказались белыми. Джонсон, заявлявший, что мстил правоохранителям за их преступления, "находился под влиянием идеологии черного экстремизма, подтолкнувшей его к действиям", — говорится в тексте доклада. Сам Джонсон открыто говорил о ненависти к белым. В ФБР, таким образом, признали, что в убеждениях темнокожего преступника содержались элементы антибелого расизма.

© AP Photo / Noah BergerУчастники протеста против расизма в Окленде, Калифорния. 12 августа 2017.
© AP Photo / Noah Berger
Участники протеста против расизма в Окленде, Калифорния. 12 августа 2017.

Черные и белые: есть ли равенство между видами расизма

Ученица в школьном коридоре. Архивное фото
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
Ученые: афроамериканцы чаще попадают под розги учителей в школах США
Публикация доклада, призванного информировать американцев о появлении новой угрозы, была критически воспринята СМИ Соединенных Штатов и экспертным сообществом. Несогласные с ФБР комментаторы отмечают расхождения, существующие между радикализовавшимися черными, и ставят под сомнение необходимость введения отдельного нового термина, обозначающего нетерпимость афроамериканцев к своим белым соотечественникам. Новый поворот в деятельности ФБР к расследованию "черной угрозы" сторонники леволиберальных ценностей увязывают с рецидивами расизма. Получила распространение точка зрения, что, подсвечивая опасность темнокожих экстремистов, ФБР якобы пробует отвлечь внимание от белых радикалов, которые, как утверждается, идут на преступления чаще, чем их черные антагонисты.

Избрание в 2016 году президентом США Дональда Трампа привело к изменениям во внутреннем распорядке спецслужбы. Новый хозяин Белого дома предписал ФБР сменить приоритеты — так, чтобы вместо преимущественного противодействия "белому экстремизу" сосредоточиться на борьбе с исламским. Несмотря на то что отношения спецслужбы с хозяином Белого дома остаются прохладными — весной 2017 года Трамп уволил главу ФБР Джемса Коми, — критики президента утверждают, что при нем бдительность по отношению к актам белого расизма снизилась.

© REUTERS / Joshua RobertsУльтраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Масла в огонь подлили высказывания Трампа во время волнений в Шарлоттсвилле в августе 2017-го: президент заявил об опасности различных типов радикализма, отказавшихся возложить ответственность за межрасовое напряжение на одних только белых. Ответом президенту США стала массированная кампания демократов и сочувствующих им в прессе.

Публикация доклада ФБР о "черной угрозе" совпала по времени с усилением напряженности в Шарлоттсвилле, где конфликт, как становится теперь понятно, полностью не исчерпан. Восьмого октября белые активисты, обвиняемые в расизме, прошли с зажженными факелами к статуе генерала Роберта Ли. Монумент предназначен к сносу, но во имя умиротворения страстей временно принято компромиссное решение: статуя остается на месте, но ее затянули покрывалом.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена