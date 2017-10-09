Черный расизм: почему в США убивают белых полицейских

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Столкновения на расовой почве не сходят в США с повестки дня. Федеральное бюро расследований (ФБР) представило отчет, в котором среди девяти непосредственно угрожающих Америке "подрывных угроз" впервые упоминается "экстремизм, основанный на расовом самосознании черных". Сотрудники спецслужбы проанализировали случаи нападения темнокожих террористов-одиночек на белых и выявили новую тенденцию. Жертвами преступлений, мотивированных ненавистью черных к белым, становятся полицейские, чего не происходило даже на пике расовых волнений в 1970-е годы.
Новые экстремисты атакуют США
Изменение языка, которым пользуются спецслужбы, само по себе знаковое событие. Авторы доклада предприняли попытку объяснить, почему введение нового термина отвечает изменившимся реалиям США. "ФБР рассматривало альтернативную гипотезу, что мотивированное местью ответное насилие не имело идеологической подоплеки, а вызывалось просто-напросто враждебностью к полиции, тогда как расовая напряженность использовалась в качестве оправдания, но нашло эту версию неправдоподобной", — говорится в тексте. Там же авторы признают, что случаи расово мотивированного насилия черных случались в США и ранее, однако в период с 1994 по 2014 год ощутимо шли на спад и возобновились только в последние три года. Явился новый черный экстремизм, который носит продуманный характер и находит выражение в рассчитанных актах мести, жертвами которых становятся преимущественно правоохранители.
В качестве типичного примера преступления, мотивированного расовой ненавистью, эксперты спецслужбы называют массовое убийство, совершенное в 2016 году бывшим военнослужащим Микой Джонсоном, расстрелявшим пятерых полицейских, все из которых оказались белыми. Джонсон, заявлявший, что мстил правоохранителям за их преступления, "находился под влиянием идеологии черного экстремизма, подтолкнувшей его к действиям", — говорится в тексте доклада. Сам Джонсон открыто говорил о ненависти к белым. В ФБР, таким образом, признали, что в убеждениях темнокожего преступника содержались элементы антибелого расизма.
Черные и белые: есть ли равенство между видами расизма
Избрание в 2016 году президентом США Дональда Трампа привело к изменениям во внутреннем распорядке спецслужбы. Новый хозяин Белого дома предписал ФБР сменить приоритеты — так, чтобы вместо преимущественного противодействия "белому экстремизу" сосредоточиться на борьбе с исламским. Несмотря на то что отношения спецслужбы с хозяином Белого дома остаются прохладными — весной 2017 года Трамп уволил главу ФБР Джемса Коми, — критики президента утверждают, что при нем бдительность по отношению к актам белого расизма снизилась.
Масла в огонь подлили высказывания Трампа во время волнений в Шарлоттсвилле в августе 2017-го: президент заявил об опасности различных типов радикализма, отказавшихся возложить ответственность за межрасовое напряжение на одних только белых. Ответом президенту США стала массированная кампания демократов и сочувствующих им в прессе.
Публикация доклада ФБР о "черной угрозе" совпала по времени с усилением напряженности в Шарлоттсвилле, где конфликт, как становится теперь понятно, полностью не исчерпан. Восьмого октября белые активисты, обвиняемые в расизме, прошли с зажженными факелами к статуе генерала Роберта Ли. Монумент предназначен к сносу, но во имя умиротворения страстей временно принято компромиссное решение: статуя остается на месте, но ее затянули покрывалом.