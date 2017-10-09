Черный расизм: почему в США убивают белых полицейских

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Столкновения на расовой почве не сходят в США с повестки дня. Федеральное бюро расследований (ФБР) представило отчет, в котором среди девяти непосредственно угрожающих Америке "подрывных угроз" впервые упоминается "экстремизм, основанный на расовом самосознании черных". Сотрудники спецслужбы проанализировали случаи нападения темнокожих террористов-одиночек на белых и выявили новую тенденцию. Жертвами преступлений, мотивированных ненавистью черных к белым, становятся полицейские, чего не происходило даже на пике расовых волнений в 1970-е годы.

© AP Photo / Gerald Herbert Демонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017 © AP Photo / Gerald Herbert Демонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017

Новые экстремисты атакуют США

Появление доклада ФБР, посвященного участию черных экстремистов в нарушении межобщинного мира, совпало по времени с волнениями в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года, однако опубликована аналитическая записка была только сейчас. Накануне столкновений, разделивших сторонников и противников демонтажа статуи генерала XIX века Роберта Ли, выступавшего за сохранение рабства, аналитики спецслужбы сочли необходимым предупредить свое руководство об опасности, исходящей от черных радикалов. Тогда же впервые в американской практике в оборот было введено само понятие "экстремизм, основанный на черной расовой принадлежности" (BIE — black identity extremism). До середины 2017 года в США подобная аббревиатура была неизвестна.

Изменение языка, которым пользуются спецслужбы, само по себе знаковое событие. Авторы доклада предприняли попытку объяснить, почему введение нового термина отвечает изменившимся реалиям США. "ФБР рассматривало альтернативную гипотезу, что мотивированное местью ответное насилие не имело идеологической подоплеки, а вызывалось просто-напросто враждебностью к полиции, тогда как расовая напряженность использовалась в качестве оправдания, но нашло эту версию неправдоподобной", — говорится в тексте. Там же авторы признают, что случаи расово мотивированного насилия черных случались в США и ранее, однако в период с 1994 по 2014 год ощутимо шли на спад и возобновились только в последние три года. Явился новый черный экстремизм, который носит продуманный характер и находит выражение в рассчитанных актах мести, жертвами которых становятся преимущественно правоохранители.

В качестве типичного примера преступления, мотивированного расовой ненавистью, эксперты спецслужбы называют массовое убийство, совершенное в 2016 году бывшим военнослужащим Микой Джонсоном, расстрелявшим пятерых полицейских, все из которых оказались белыми. Джонсон, заявлявший, что мстил правоохранителям за их преступления, "находился под влиянием идеологии черного экстремизма, подтолкнувшей его к действиям", — говорится в тексте доклада. Сам Джонсон открыто говорил о ненависти к белым. В ФБР, таким образом, признали, что в убеждениях темнокожего преступника содержались элементы антибелого расизма.

© AP Photo / Noah Berger Участники протеста против расизма в Окленде, Калифорния. 12 августа 2017. © AP Photo / Noah Berger Участники протеста против расизма в Окленде, Калифорния. 12 августа 2017.

Черные и белые: есть ли равенство между видами расизма

Публикация доклада, призванного информировать американцев о появлении новой угрозы, была критически воспринята СМИ Соединенных Штатов и экспертным сообществом. Несогласные с ФБР комментаторы отмечают расхождения, существующие между радикализовавшимися черными, и ставят под сомнение необходимость введения отдельного нового термина, обозначающего нетерпимость афроамериканцев к своим белым соотечественникам. Новый поворот в деятельности ФБР к расследованию "черной угрозы" сторонники леволиберальных ценностей увязывают с рецидивами расизма. Получила распространение точка зрения, что, подсвечивая опасность темнокожих экстремистов, ФБР якобы пробует отвлечь внимание от белых радикалов, которые, как утверждается, идут на преступления чаще, чем их черные антагонисты.

Избрание в 2016 году президентом США Дональда Трампа привело к изменениям во внутреннем распорядке спецслужбы. Новый хозяин Белого дома предписал ФБР сменить приоритеты — так, чтобы вместо преимущественного противодействия "белому экстремизу" сосредоточиться на борьбе с исламским. Несмотря на то что отношения спецслужбы с хозяином Белого дома остаются прохладными — весной 2017 года Трамп уволил главу ФБР Джемса Коми, — критики президента утверждают, что при нем бдительность по отношению к актам белого расизма снизилась.

© REUTERS / Joshua Roberts Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния © REUTERS / Joshua Roberts Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Масла в огонь подлили высказывания Трампа во время волнений в Шарлоттсвилле в августе 2017-го: президент заявил об опасности различных типов радикализма, отказавшихся возложить ответственность за межрасовое напряжение на одних только белых. Ответом президенту США стала массированная кампания демократов и сочувствующих им в прессе.

Публикация доклада ФБР о "черной угрозе" совпала по времени с усилением напряженности в Шарлоттсвилле, где конфликт, как становится теперь понятно, полностью не исчерпан. Восьмого октября белые активисты, обвиняемые в расизме, прошли с зажженными факелами к статуе генерала Роберта Ли. Монумент предназначен к сносу, но во имя умиротворения страстей временно принято компромиссное решение: статуя остается на месте, но ее затянули покрывалом.