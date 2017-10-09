Политика властей Каталонии губительная для ее экономики, заявили в Испании

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Политика правительства Каталонии является губительной для экономики этого автономного сообщества, заявил журналистам министр экономики Испании Луис де Гиндос.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны.

"Реакция и выход многих компаний из Каталонии – это последствие, в основном, иррациональной политики правительства женералитета", — сказал де Гиндос, прибыв на заседание Еврогруппы в Люксембург.

По словам министра, политика, которую проводит региональное правительство Каталонии, негативна и губительная для экономики этого автономного сообщества.

"Была реакция со стороны многих важных и традиционных предприятий, которые отреагировали не столько на сценарий независимости, которого не будет, а в основном на нерациональность и радикальность политики, проводимой женералитетом", — пояснил министр.

Он отметил, что угрозы в одностороннем порядке провозгласить независимость провоцируют неуверенность, в первую очередь, в самой Каталонии. Он подчеркнул, что "сценарием независимости Каталонии никто не рассматривает, этого не будет".

"Это провоцирует шум, неуверенность, беспокойство, прежде всего в самой Каталонии. То, что происходит, это нанесение ущерба обществу и каталонской экономике. Единственное, к чему это приводит — к ухудшению ситуации в Каталонии", — сказал де Гиндос, добавив, что правительство Испании предпримет необходимые меры, чтобы, если объявление независимости и состоится, у него не было никаких последствий.

Министр подчеркнул, что данные третьего квартала испанской экономики положительные: Банк Испании заявил, что рост экономики составил 0,8%, данные национального института статистики будут указывать на сильный рост занятости.

По информации властей Каталонии, за независимость проголосовали 90,18% участников референдума 1 октября, явка составила 43,03%. Заседание парламента Каталонии, на котором председатель женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о его результатах, состоится 10 октября. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".