ЕСПЧ принял жалобы родных жертв смоленской авиакатастрофы на эксгумации

ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобы родственников жертв катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, на проводимые властями республики эксгумации.

"Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы семей жертв смоленской катастрофы, которые противятся эксгумации своих близких… Сообщая польскому правительству об этих жалобах, ЕСПЧ в то же время обозначил срок на представление объяснений. У польского правительства есть время до 22 ноября 2017 года на представление своей аргументации", — сообщает польский Хельсинский фонд прав человека, юристы которого представляют в суде сторону истцов.

В своей жалобе истцы указывают, что решение польских властей о проведении эксгумаций останков нарушает две статьи Европейской конвенции по правам человека: гарантирующие право каждого человека на приватность, а также право на эффективное средство правовой защиты. Подчеркивается, что уголовно-процессуальный кодекс Польши не предусматривает возможности обжаловать такого рода решения.

"По мнению заявителей, для выяснения причин катастрофы было бы достаточно эксгумации в первую очередь тех жертв, семьи которых не против этого. Одна из заявительниц дополнительно указала, что участвовала в идентификации останков своего мужа и уверена, что в этом вопросе не произошла никакая ошибка", — добавляется в сообщении.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Эксгумации останков жертв катастрофы ведутся в рамках нового расследования причины крушения самолета, проводимого в Польше. Первыми в ноябре 2016 года были эксгумированы останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Ряд родственников погибших выступили категорически против эксгумации.