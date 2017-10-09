ЕСПЧ принял жалобы родных жертв смоленской авиакатастрофы на эксгумации

ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобы родственников жертв катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, на проводимые властями республики эксгумации.
В своей жалобе истцы указывают, что решение польских властей о проведении эксгумаций останков нарушает две статьи Европейской конвенции по правам человека: гарантирующие право каждого человека на приватность, а также право на эффективное средство правовой защиты. Подчеркивается, что уголовно-процессуальный кодекс Польши не предусматривает возможности обжаловать такого рода решения.
"По мнению заявителей, для выяснения причин катастрофы было бы достаточно эксгумации в первую очередь тех жертв, семьи которых не против этого. Одна из заявительниц дополнительно указала, что участвовала в идентификации останков своего мужа и уверена, что в этом вопросе не произошла никакая ошибка", — добавляется в сообщении.
Эксгумации останков жертв катастрофы ведутся в рамках нового расследования причины крушения самолета, проводимого в Польше. Первыми в ноябре 2016 года были эксгумированы останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Ряд родственников погибших выступили категорически против эксгумации.