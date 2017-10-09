МОМ: жертвами крушения судна с мигрантами могли стать почти 30 человек

РИМ, 9 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами крушения судна с мигрантами в Средиземном море могли стать почти 30 человек, на данный момент найдены тела восьми утонувших, сообщил РИА Новости представитель Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо.

"На борту судна было где-то 78 человек. Вчера вечером они отплыли на север с тунисского острова Керкенна, который в последние месяцы стал чем-то вроде пункта отправления для мигрантов. В 50 километров для побережья их перехватил корабль береговой охраны Туниса", — сказал представитель МОМ.

По его словам, точная динамика произошедшего пока неизвестна, но можно предположить, что мигранты пытались избежать встречи и остановки своего судна. В случае возвращения на родину их бы ждали несколько месяцев тюрьмы.

Столкновение произошло в территориальных водах Мальты, на помощь пострадавшим отправилась итальянская береговая охрана. Как сообщил ранее РИА Новости представитель береговой охраны Италии, в спасательной операции, которую координируют мальтийские власти, участвуют два сторожевых катера береговой охраны Италии, один катер финансовой гвардии и один корабль итальянских ВМС.

"По нашим оценкам, были спасены 45-46 мигрантов, сейчас их, по всей видимости, перевозят в один из итальянских портов. Пропавшими без вести числятся порядка 20 человек, тела восьми погибших удалось обнаружить", — отметил ди Джакомо.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.